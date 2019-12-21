На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения. На место происшествия были направлены спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве.
Инцидент произошел по адресу Большая Садовая улица, дом 1.
По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.
Как уточнили РБК в столичном ГИБДД, пожар начался через несколько минут после столкновения. Загорелась одна из машин, после чего огонь перекинулся и на второй автомобиль.