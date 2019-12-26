Путин поздравил Боярского с 70-летием

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Михаилу Боярскому, который 26 декабря отмечает свое 70-летие. Текст опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении Путин назвал Боярского обаятельным и энергичным человеком, который смог обогатить отечественный театр и кинематограф своими самобытными и запоминающимися работами.

«По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений — и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами», — говорится в сообщении. В завершение глава государства пожелал Боярскому вдохновения и успехов.

Свои поздравления актеру направил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства вспомнил Боярского в ролях Трубадура, Теодоро, д'Артаньяна, шевалье де Брильи и Германа Льюиса, назвав их убедительными и искренними.

«Сегодня свой день рождения Вы встречаете новой работой в спектакле «В этом милом старом доме». И это, конечно же, большая радость для многочисленных поклонников», — говорится в телеграмме Медведева.