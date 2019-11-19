Боярский опроверг сообщения о своем уходе со сцены после юбилея

Информация о том, что народный артист России Михаил Боярский после юбилея покинет сцену, не соответствует действительности. Об этом актер заявил ТАСС.

Боярский не смог ответить на вопрос, как в СМИ появились эти сведения. «Я не знаю, это к журналистам, не ко мне», — отметил он.

«Это слухи», — добавил Боярский в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ говорилось, что Боярский намерен покинуть сцену после 70-летия. При этом о его уходе сообщил закадровый голос, после чего журналисты вставили комментарий актера со словами: «Надоело, что я там не видел. <...> Я достаточно старый и немощный человек».

Народный артист России Михаил Боярский отметит свое 70-летие 26 декабря.