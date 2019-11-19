Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России РБК и ГТЛК, 15:01 Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию Бизнес, 14:56 «Доход от майнинга сократится вдвое». Стоит ли начинать добывать Bitcoin Крипто, 14:44 Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии Политика, 14:42 Сбербанк допустил продажу «золотой акции» «Яндекса» за €1 Бизнес, 14:39 Кремль объяснил противоречия в словах о согласовании перемен в «Яндексе» Общество, 14:35 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 14:32 Кремль заявил об обострении русофобских настроений в США Политика, 14:31 Боярский опроверг сообщения о своем уходе со сцены после юбилея Общество, 14:28 Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО Политика, 14:23 В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе Общество, 14:19 В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны Общество, 14:18 В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление силовиков Экономика, 14:16 Вино в честь Крымского моста появится в продаже перед Новым годом Общество, 14:04
Общество ,  
0 
Боярский опроверг сообщения о своем уходе со сцены после юбилея

Информация о том, что народный артист России Михаил Боярский после юбилея покинет сцену, не соответствует действительности. Об этом актер заявил ТАСС.

Боярский не смог ответить на вопрос, как в СМИ появились эти сведения. «Я не знаю, это к журналистам, не ко мне», — отметил он.

«Это слухи», — добавил Боярский в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ говорилось, что Боярский намерен покинуть сцену после 70-летия. При этом о его уходе сообщил закадровый голос, после чего журналисты вставили комментарий актера со словами: «Надоело, что я там не видел. <...> Я достаточно старый и немощный человек».

Народный артист России Михаил Боярский отметит свое 70-летие 26 декабря.

Теги: Михаил Боярский, опровержение, уход, сцена, юбилей
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии
Общество
Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре
Общество
Жена Боярского Лариса Луппиан стала худруком театра им. Ленсовета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter