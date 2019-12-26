В Приморье мальчик застрелил сестру из оставленного родителями оружия

В Приморском крае завели уголовное дело после обнаружения четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением, сообщается на сайте следственного управления по региону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Медведеву, малолетний мальчик застрелил свою родную сестру.

По предварительным данным СК, отец детей оставил оружие без присмотра, ребенок взял его и случайно выстрелил в младшую сестру. На месте происшествия изъяли охотничье ружье, следователи оценят «факт небрежного хранения».

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

«Основная версия случившегося — это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала», — пояснила Медведева. По ее словам, мальчик любил сестру, ему окажут психологическую помощь.