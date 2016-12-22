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На Урале школьник застрелил сверстника
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На Урале школьник застрелил сверстника
Общество, 16:59
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На Урале школьник застрелил сверстника

В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК России Максима Чалкова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются, указал он.

Как уточняет URA.RU со ссылкой на местных жителей, стрелявшему 13 лет, его погибшему сверстнику — 12. По словам одного из очевидцев, инцидент произошел в пятиэтажном доме, где жил один из мальчиков.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мароков заявил, что будет изучена обстановка в семьях детей, а также работа соцслужб и школьных психологов.

В июне в Новгородской области мальчик застрелил десяти​летнюю соседку. По версии следствия, во время игры соседский ребенок выстрелил из охотничьего ружья и ранил девочку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

Теги: Свердловская область , Дети , стрельба
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