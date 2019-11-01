Шесть человек пострадали из-за стрельбы в баре Марселя

В Марселе (Франция) шесть человек получили ранения в результате стрельбы в баре, сообщает La provence.

По данным издания, стрельбу открыли в баре Terminus в 15-м округе города около 20:30 по местному времени (22:30 мск).

Как сообщает BFMTV, нападавший приехал на мотоцикле, открыл огонь и скрылся. Один из пострадавших был госпитализирован с серьезными ранениями. Телеканал отмечает, что с начала года 10 человек были убиты в французском департаменте Буш-дю-Рон, в том числе в Марселе.

В сентябре в Лионе на юго-востоке Франции неизвестный открыл стрельбу из окна своей квартиры на улице Виллерой. В результате два человека получили ранения. Полицейские сообщили о задержании одного человека после стрельбы, однако личность стрелка и причины, по которым он открыл огонь не уточнялись.