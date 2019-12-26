В Москве в квартире писателя-фантаста нашли похожие на гранаты предметы

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли похожие на гранаты предметы

В Москве полиция нашла восемь предметов, похожих на осколочные гранаты, в квартире у писателя-фантаста Александра Конторовича. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, обыски по месту жительства писателя проходили во вторник, 24 декабря. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

По данным РЕН ТВ, предметы похожи на гранаты Ф-1 и РГО, взрывпакеты, учебно-имитационные гранаты, а также на запалы от гранат и имитационные запалы.

Экспертиза показала, что они являются пиротехническими изделиями, сообщил позднее телеканал. В связи с этим уголовное дело возбуждаться не будет.