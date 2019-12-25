Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом

Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом

Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, поднималась ли эта тема на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

В середине декабря источник в главном управлении МВД по Москве сообщил РБК, что в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли следственные действия в среду в рамках уголовного дела. По данным источника, дело возбуждено по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК), речь идет о 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых ведомствах также писал о связи следственных действий с подозрениями в контрабанде. Позднее, Telegram-канал Mash писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.