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Дело Гуцериевых ,  
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Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом

Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, поднималась ли эта тема на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

В середине декабря источник в главном управлении МВД по Москве сообщил РБК, что в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли следственные действия в среду в рамках уголовного дела. По данным источника, дело возбуждено по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК), речь идет о 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб.

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
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«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых ведомствах также писал о связи следственных действий с подозрениями в контрабанде. Позднее, Telegram-канал Mash писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Сам Гуцериев опровергает сообщения о следственных действиях в принадлежащих ему компаниях, называя их провокацией. В Кремле он заявил, что пришел на встречу к Путину «как все» и не видит поводов для волнений. «Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование.», — сказал он.

Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар»
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