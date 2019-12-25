СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты

СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты

Китайские военные провели летные испытания новой баллистической ракеты JL-3, способной поразить цели на всей территории США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, испытания состоялись 22 декабря в заливе Бохайвань на северо-западе Китая. Ракету запустили c атомной субмарины класса Jin, сообщили The Washington Times два источника в министерстве обороны США, знакомые с отчетом о запуске.

Американские разведывательные спутники зафиксировал запуск ракеты и отследили ее полет. Других подробностей о запуске не сообщалось, в том числе неизвестно, были ли испытания успешными.

Официальный представитель Пентагоне заявил изданию, что военное ведомство США официальными данными о запуске не располагает.

В июне издание DefenceBlog сообщило, что военно-морские силы Китая успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3. По данным издания, JL-3 могут пролететь 12–14 тыс. км и несут до десяти боеголовок.