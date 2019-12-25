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Политика ,  
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Из мэрии Москвы уволился отвечающий за электронное голосование чиновник

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Соответствующее распоряжение было подписано 24 декабря.

По данным «Коммерсанта», Костырко с 25 декабря займет должность руководителя управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов в аппарате мэрии Москвы.

Артем Костырко занимал должность заместителя главы департамента информационных технологий Москвы с октября 2018 года. В рамках своей работы он курировал работу проектов «Активный гражданин» и «Наш город», а также руководил технической частью при организации электронного голосования.

Власти Москвы объяснили зависание системы для электронного голосования
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Система электронного голосования была впервые применена на выборах в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября. Свой голос удаленно можно было отдать в трех избирательных округах столицы — № 1,10 и 30. В день голосования в системе онлайн-выборов фиксировался сбой продолжительностью один час, который Костырко объяснил неполадками в работе оборудования.

Теги: Москва, мэрия, электронное голосование
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