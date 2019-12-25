Из мэрии Москвы уволился отвечающий за электронное голосование чиновник

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Соответствующее распоряжение было подписано 24 декабря.

По данным «Коммерсанта», Костырко с 25 декабря займет должность руководителя управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов в аппарате мэрии Москвы.

Артем Костырко занимал должность заместителя главы департамента информационных технологий Москвы с октября 2018 года. В рамках своей работы он курировал работу проектов «Активный гражданин» и «Наш город», а также руководил технической частью при организации электронного голосования.