Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение», — сказал Путин.

По его словам, об отсутствии ощущения перемен к лучшему у россиян свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, в том числе те, которые проводит Федеральная служба охраны (ФСО).