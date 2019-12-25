Политика , 25 дек, 13:15
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В Кремле ответили на слова Лукашенко о разных подходах Путина и Медведева
Кремль не согласен со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к интеграционным процессам у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сообщил Песков.
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