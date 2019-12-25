Козак оценил темпы роста цен на бензин

В 2019 году розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак.

«По итогам года мы видим вполне благоприятную ситуацию на внутреннем рынке», — сказал вице-премьер, напомнив, что прирост цен не превысил уровня инфляции, установленного ранее «через экономические механизмы» в качестве предела роста.

«Сегодня этот потолок не пробит, наоборот, он существенно не ниже», — отметил Козак.

Вопреки предсказаниям некоторых экспертов, вице-премьер не видит поводов для быстрого роста цен на топливо и в 2020 году.

«Предсказаний очень много. Мы в правительстве уверены в надежности тех механизмов, которые выработаны и успешно работают, и я думаю, что нет никаких оснований опасаться», — сказал Козак.