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Козак оценил темпы роста цен на бензин

В 2019 году розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак.

«По итогам года мы видим вполне благоприятную ситуацию на внутреннем рынке», — сказал вице-премьер, напомнив, что прирост цен не превысил уровня инфляции, установленного ранее «через экономические механизмы» в качестве предела роста.

«Сегодня этот потолок не пробит, наоборот, он существенно не ниже», — отметил Козак.

Вопреки предсказаниям некоторых экспертов, вице-премьер не видит поводов для быстрого роста цен на топливо и в 2020 году.

«Предсказаний очень много. Мы в правительстве уверены в надежности тех механизмов, которые выработаны и успешно работают, и я думаю, что нет никаких оснований опасаться», — сказал Козак.

По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».

Теги: Дмитрий Козак, бензин, цены на бензин
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