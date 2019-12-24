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Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет

Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо на 2,4%. В Росстате подтвердили, что рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008 года, а дизельного топлива с 2009 года.

В Федеральной антимонопольной службе считают, что сдержать рост цен на бензин позволили меры правительства, компенсирующие нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта. Так называемый демпфирующий механизм помог сдержать подорожание топлива на 15%, уточнили в Минфине.

Еще одним фактором, способствующим такой динамике, в Минэнерго называли увеличение производства моторного топлива. По данным ведомства, объем производства бензина на начало декабря вырос на 2,3%, объем дизеля увеличился на 1,8%.

По мнению экспертов, в следующем году рост цен на моторное топливо также не превысит темпов инфляции — в среднем на 3–4%.

Ранее глава Министерства энергетики Александр Новак заверил, что в 2020 году не ожидается резкого повышения цен на бензин даже в случае роста стоимости нефти. По его словам, увеличение дисконта в ценах на бензин и дизельное топливо на российском рынке будет нивелировано одновременным повышением демпфирующих надбавок.

Теги: нефть, бензин, топливо
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