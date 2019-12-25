Полиция в Москве изъяла у нелегальных торговцев полтонны черной икры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
Козак оценил темпы роста цен на бензин Экономика, 13:25 В Кремле ответили на слова Лукашенко о разных подходах Путина и Медведева Политика, 13:15 «Русфонд.Навигатор»: 545 благотворительных фандрайзинговых фондов Партнерский материал, 13:12 На Украине завели дело из-за прибытия поезда из Петербурга в Севастополь Общество, 13:09 На сербском участке «Турецкого потока» закончили укладку труб Бизнес, 13:05 Как меняется индустрия музыкальных видео в России Pro, 13:04 В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей Общество, 12:58 Олимпийский призер гимнаст Куксенков объявил о завершении карьеры Спорт, 12:56 В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти Политика, 12:55 Москва и Минск отложили решение о наднациональных органах Политика, 12:55 Как снизить потребление сахара и еще 20 ЗОЖ-челенджей РБК Стиль и Barilla, 12:43 Жена Шумахера впервые рассказала болельщикам о восстановлении гонщика Спорт, 12:42 «Коммерсантъ» узнал об участии пилота разбившегося Су-57 в другой аварии Общество, 12:33 Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд Общество, 12:32
Общество ,  
0 
Полиция в Москве изъяла у нелегальных торговцев полтонны черной икры

В Москве задержали четырех человек из-за подозрений в незаконном обороте черной икры. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу», — сказала Волк. Против них завели дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу»).

По словам Волк, сотрудники полиции изъяли у нелегальных торговцев 475 кг икры рыб осетровых видов, полученной от браконьеров. По предварительным данным, икру добыли на территории Дальнего Востока и Поволжья и продавали на рынках Москвы под видом легальной.

Как сообщается на сайте главного следственного управления СК России по городу, помимо почти 0,5 т черной икры, у незаконных торговцев были обнаружены и изъяты свыше 5 млн руб., пластиковые карты и другие предметы, имеющие значение для следствия. В рамках расследования проведено около 20 обысков.

На прошлой неделе сообщалось, что мужчина из Санкт-Петербурга купил у неизвестного 26 банок поддельной черной икры за 234 тыс. руб.

Теги: черная икра, задержание, незаконная торговля, новости РБК
Материалы по теме
Производство черной икры в России выросло более чем на 20%
Бизнес
В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры
Общество
В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter