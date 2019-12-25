Полиция в Москве изъяла у нелегальных торговцев полтонны черной икры

В Москве задержали четырех человек из-за подозрений в незаконном обороте черной икры. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу», — сказала Волк. Против них завели дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу»).

По словам Волк, сотрудники полиции изъяли у нелегальных торговцев 475 кг икры рыб осетровых видов, полученной от браконьеров. По предварительным данным, икру добыли на территории Дальнего Востока и Поволжья и продавали на рынках Москвы под видом легальной.

Как сообщается на сайте главного следственного управления СК России по городу, помимо почти 0,5 т черной икры, у незаконных торговцев были обнаружены и изъяты свыше 5 млн руб., пластиковые карты и другие предметы, имеющие значение для следствия. В рамках расследования проведено около 20 обысков.

На прошлой неделе сообщалось, что мужчина из Санкт-Петербурга купил у неизвестного 26 банок поддельной черной икры за 234 тыс. руб.