Петербуржец купил 26 банок поддельной черной икры за 234 тыс. руб.

В Петербурге неизвестный продал бизнесмену пластиковые шарики под видом черной икры, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 51-летний гендиректор коммерческой фирмы, занимающейся продажей морепродуктов. Он сообщил, что под видом партии черной икры ему реализовали муляж. По словам предпринимателя, в сентябре ему позвонили с неизвестного номера и предложили приобрести черную икру по выгодной цене. Мужчина согласился, к нему в офис приехал потенциальный продавец вместе с икрой на пробу. Товар оказался подходящим, и заявитель заказал у продавца икры на 36 тыс. руб.

«После этой сделки заявитель договорился с продавцом на приобретение еще 13 кг черной икры, общей стоимостью 234 тыс. руб. Встретившись с продавцом, заявитель передал продавцу указанную денежную сумму и забрал 26 пластиковых контейнеров с товаром, не став на месте проверять его качество», — сообщили в пресс-службе.

Покупатель решил попробовать приобретенную икру 9 декабря. Тогда он и обнаружил, что вместо черной икры во всех контейнерах находятся несъедобные шарики из полимерного материала (муляж икры). Теперь полиция проводит проверку.