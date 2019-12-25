В тюменской колонии произошел пожар

В Тюмени произошел пожар в исправительной колонии общего режима № 19, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Колония расположена на ул. Барнаульской. ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка уточняет, что работа ведется по повышенному уровню сложности. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, площадь пожара составляет 600 кв. м.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области РБК подтвердили, что в колонии № 19 происходит пожар. «Горит здание спортзала. Это находится за режимной территорией», — рассказал представитель управления. Он добавил, что эвакуация не потребовалась, никто из заключенных и сотрудников не пострадал.

В ноябре пожар произошел в колонии в городе Мелеуз Республики Башкирия. Загорелась кровля цеха по обработке древесины, площадь пожара составила 500 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал.