На территории колонии в Башкирии произошел пожар

На территории колонии в Башкирии произошел пожар

В башкирском городе Мелеуз произошел пожар на территории исправительной колонии, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

Пожарные, прибывшие на место после сообщения о возгорании в одноэтажном здании на территории исправительного учреждения, установили, что горит кровля цеха по обработке древесины.

Пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м, позднее возгорание ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал, причины случившегося выясняются.

В городе Мелеуз расположена ИК-7 УФСИН России по Башкирии. В ней может содержаться до 1,6 тыс, человек, по состоянию на 2015 год в колонии отбывали наказание 1,3 тыс. человек.

В конце августа пожар произошел в исправительной колонии №3 в Тюмени. Тогда загорелось здание цеха по металлообработке, никто не пострадал.