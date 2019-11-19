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На территории колонии в Башкирии произошел пожар

В башкирском городе Мелеуз произошел пожар на территории исправительной колонии, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

Пожарные, прибывшие на место после сообщения о возгорании в одноэтажном здании на территории исправительного учреждения, установили, что горит кровля цеха по обработке древесины.

Пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м, позднее возгорание ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал, причины случившегося выясняются. 

В городе Мелеуз расположена ИК-7 УФСИН России по Башкирии. В ней может содержаться до 1,6 тыс, человек, по состоянию на 2015 год в колонии отбывали наказание 1,3 тыс. человек. 

В конце августа пожар произошел в исправительной колонии №3 в Тюмени. Тогда загорелось здание цеха по металлообработке, никто не пострадал. 

Теги: Башкирия, пожар, колония
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