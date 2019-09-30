Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве

Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве

Неизвестный похитил деньги из банкомата на Бутырской улице в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в 05:02 30 сентября. Неизвестный вскрыл банкомат на улице Бутырская, 86б, и похитил денежные средства. «Сумма материального ущерба устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа», — сказал представитель управления.

В мае в Москве неизвестный похитил из банкомата 565 тыс. руб., положив на карты «билеты банка сувениров». В августе неизвестные украли из больницы в Ленинградской области сам банкомат с 3,5 млн руб. Грабители проникли в здание медицинского учреждения, взломав дверь.