Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей Общество, 12:11 Рост на Севере: как Якутия улучшает деловой климат Партнерский материал, 12:06 Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты Политика, 12:04 Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию Общество, 12:00 Число недорогих студий в новостройках Москвы достигло максимума Недвижимость, 11:57 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета Финансы, 11:56 В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне Общество, 11:56 Борис Ротенберг допустил создание российской команды в «Формуле-1» Спорт, 11:52 Почему важно понимать другого и как этому научиться Pink, 11:50 В аэропортах Москвы ответили на сообщения об отмене рейсов из-за погоды Общество, 11:40 Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве Общество, 11:38 Как в США ужесточили контроль за выходом китайских компаний на биржу Quote, 11:37 Полиция и ФСБ изъяли в Москве украденное якутское золото на 100 млн руб. Общество, 11:34
Общество ,  
0 
Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве

Неизвестный похитил деньги из банкомата на Бутырской улице в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в 05:02 30 сентября. Неизвестный вскрыл банкомат на улице Бутырская, 86б, и похитил денежные средства. «Сумма материального ущерба устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа», — сказал представитель управления.

Общество
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб.

В мае в Москве неизвестный похитил из банкомата 565 тыс. руб., положив на карты «билеты банка сувениров». В августе неизвестные украли из больницы в Ленинградской области сам банкомат с 3,5 млн руб. Грабители проникли в здание медицинского учреждения, взломав дверь.

Теги: Москва, ограбление, банкомат, новости РБК
Материалы по теме
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб.
Общество
ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат
Финансы
Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов Сбербанка в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter