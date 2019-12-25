В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Около 10:00 местного времени (6:00 мск) на 186 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе столкнулись фура Scania и Mercedes, в результате погиб водитель легкового автомобиля. Спустя примерно час на том же участке дороги столкнулись еще семь машин — три грузовика и четыре легковушки. Причиной ДТП стали сложные погодные условия, из-за которых водители не справились с управлением. В результате второй аварии пострадал водитель Mazda Bongo.

Сейчас движение на участке трассы полностью перекрыто. Другим водителям советуют объезжать проблемный участок по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга.

22 декабря в Нижегородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. При происшествии погиб ребенок, еще восемь человек пострадали. Авария случилась из-за столкновения Lexus с «Газелью», после которого иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai. Также с «Газелью» столкнулся микроавтобус Ford Transit.