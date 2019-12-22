Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате погиб ребенок, еще восемь человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Авария произошла на 26-м километре трассы Бор — Валки. Предварительно установлено, что водитель Lexus столкнулся с «Газелью», а затем выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Затем с «Газелью» столкнулся Ford Transit.

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу города Бор.

22 декабря в Красноярском крае на 13-м километре трассы Минусинск — Городок — Белык пассажирский автобус съехал в кювет. В результате пострадали десять человек. В общей сложности в салоне автобуса находились 20 пассажиров.