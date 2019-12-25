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Политика ,  
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Федерация еврейских общин поддержала слова Путина о польском после

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал очень точными слова президента Владимира Путина о работавшем до Второй мировой войны польском дипломате Юзефе Липски, которого российский лидер назвал «антисемитской свиньей». Об этом Борода заявил агентству «РИА Новости».

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы», — сказал он. По словам президента ФЕОР, Липски не только поддерживал идеи Адольфа Гитлера, но и «вдохновлял его на убийственные решения». Борода выразил надежду, что Польша «сделает правильные выводы из черных страниц истории».

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла
Политика

24 декабря во время заседания коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липски, который был послом Польши в Германии в 1935–1939 годах. Путин отметил, что посол обещал установить Адольфу Гитлеру памятник в Варшаве за высылку евреев в Африку. По словам российского лидера, сегодня памятники воинам Красной армии сносят люди, подобные тем, кто вел переговоры с Гитлером.

Теги: Польша, посол, Федерация еврейских общин
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Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла
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