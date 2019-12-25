При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек

При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек

В результате пожара в зданиях общежития в Иркутской области погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС. Ранее стало известно о шести пострадавших.

Пятеро из них доставили в больницу, еще одного после осмотра отпустили домой.

Пожар в поселке Залари произошел в ночь на 25 декабря. Загорелись два деревянных здания общежития, принадлежащего предприятию лесозаготовки. В нем проживали 15 человек. Спустя час спасатели локализовали пожар, позднее в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировали. Площадь возгорания составила 350 кв. м, в тушении участвовали 15 человек и четыре автоцистерны.