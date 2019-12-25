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Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

О пожаре в поселке Залари в службу сообщили в 03:41 (22:41 мск 24 декабря). К моменту прибытия пожарных у общежития горели одноэтажное и двухэтажное здания. Через час возгорание удалось локализовать на площади 350 кв. м.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Их доставили в больницу, несовершеннолетних среди нет, сообщили в МЧС.

В тушении участвуют 15 пожарных, на место также направили четыре автомобиля-цистерны.

16 декабря в городе Ухта в Коми произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в котором, как сообщалось, находится общежитие. Погибли два человека, еще четверо пострадали. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек. 

Теги: Иркутская область, пожар, общежитие
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