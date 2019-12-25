Аналитики назвали число сменивших профессию россиян за десять лет

Аналитики назвали число сменивших профессию россиян за десять лет

Около трети россиян кардинально изменили род занятий за последние десять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Согласно результатам анализа, за последнюю декаду кардинально сменили профессию 33% россиян, почти четверть респондентов (24%) отметили, что сменили специальность на смежную, а еще 28% задумываются об этом.

При этом более половины опрошенных (56%), которые сменили род деятельности или задумывались об этом, назвали главной причиной такого решения желание больше зарабатывать. Около трети (28%) отметили, что сделали это из-за стресса и профессионального выгорания, еще четверть (25%) назвали причиной усталость от рутины.

Респонденты, которые не стали менять профессию указали, что им не хватает для этого навыков (50%) или они решили прежде научиться чему-то новому (26%). Еще 17% опрошенных сообщили о страхе перемен.

Кроме того, исследователи выяснили, что в ближайшие десять лет профессию планируют сменить половина (51%) респондентов. Всего в опросе приняли участие 3631 человек.