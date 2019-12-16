Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ухте

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ухте

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

В городе Ухта (Республика Коми) произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Набережная Нефтяников, д. 12, поступило в 16:31 по местному времени (совпадает с мск). Горение на площади 50 кв. м удалось ликвидировать в 16:50. В результате пожара погибли два человека, четверо пострадали. Троих пострадавших госпитализировали. К тому же из дома были эвакуированы 30 человек.

По данным «Pro Город Ухта», в доме, где произошел пожар, находится общежитие. Возгорание произошло на третьем и четвертом этажах здания. Также портал со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время пожара из окна дома выпала девушка.

В воскресенье, 15 декабря, в городе Фрязино Московской области произошел пожар на пятом этаже жилого дома. В результате четыре человека отравились угарным газом, их доставили в больницу. В МЧС уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, еще десять спасли пожарные.