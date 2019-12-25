Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание, на котором обсудили газовые переговоры с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко. Он отметил, что заседание пройдет в закрытом формате.

Ранее, 24 декабря, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Москва и Киев могут согласовать условия договора о транзите российского газа по территории Украины до 27 декабря. Он отметил, что 26 декабря состоится встреча команд «Газпрома» и «Нафтогаза», на которой обсудят общий вариант соглашения.

20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» по итогам заседаний трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине договорились подписать договор о транзите до 29 декабря. «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а Киев согласился отозвать другие иски к Москве. Стороны согласились заключить договор на срок в 5 лет.