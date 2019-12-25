Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы

Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.

«Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, о сбоях в работе Visa сообщили пользователи в Европе и США. Так, по состоянию на 21:30 мск зарегистрировано 435 жалоб клиентов системы: 89% сообщили о проблемах с осуществлением платежей, 8% столкнулись с неполадками при работе с банкоматами и у 2% не работал сайт.

В начале ноября AFP со ссылкой на источники сообщило, что как минимум 20 европейских банков совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, которая заменит американские, в том числе Visa и Mastercard. По словам собеседника агентства, инициатива зародилась еще в 2017 году и изначально носила политический подтекст.

