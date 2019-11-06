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СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard
По данным AFP, несколько десятков банков занимаются разработкой платежной системы для замены Visa и MasterCard. Эта инициатива зародилась еще в 2017 году и первоначально имела политический подтекст, заявил источник
Фото: Maxim Zmeyev / Rueters

По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники в отрасли.

Эта разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). По словам источников, с ее помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

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Источник AFP в банковском секторе Франции сообщил агентству, что эта идея зародилась еще в 2017 году. Тогда, по его словам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе. «Изначально PEPSI — это не техническая, а политическая инициатива», — рассказал он. В свою очередь заместитель руководителя главного управления казначейства минфина Франции Жером Ребул заявил, что в Европе за два года взгляд на вопрос о будущем электронных платежей и платежей по картам значительно изменился.

Руководитель управления пластиковых карт банка BNP Paribas Карло Боверо во вторник, 5 ноября, на конференции, которая была организована Revue Banque, упоминал о подобной разработке, сообщает AFP.

Агентство отмечает, что ни одно финансовое учреждение не подтвердило свое участие в создании такой платежной системы. При этом источники заявили AFP о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Visa, MasterCard
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