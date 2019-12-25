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Из-за нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли 42 человека

В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

Атака произошла утром 24 декабря возле города Арбинда на севере страны. Нападению одновременно подверглись мирные жители и военный отряд. Силовым службам удалось отразить атаку и уничтожить 80 боевиков, говорится в заявлении армии.

Боевые действия на границе с Мали продлились несколько часов, сообщает Bloomberg.

В начале декабря правительство Буркина-Фасо пообещало увеличить расходы на оборону и безопасность для противодействия атакам исламистов. Согласно документу, который представил министр финансов Лассан Каборе, на эти цели будет направлено 13% из бюджета на 2020 год, который утвержден в размере 2,22 трлн западноафриканских франков ($3,8 млрд).

Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо
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Буркина-Фасо расположена в Западной Африке, ее население составляет порядка 16 млн человек. В 1960 году страна провозгласила независимость от Франции. В Буркина-Фасо несколько раз проходили военные перевороты, последний из которых случился в 2015 году. Несмотря на успешный захват власти, военные не встретили поддержки населения и через неделю вновь вернули власть временному правительству.

В стране нередко совершаются террористические атаки. Так, в январе 2019 года нападению подверглась деревня Сикири в провинции Сум, в результате погибли десять человек. В мае неизвестные вооруженные люди напали на католическую церковь на севере страны. Они ворвались в здание во время воскресной мессы, открыли огонь, а потом подожгли саму церковь и несколько находившихся поблизости магазинов. В результате погибли шесть человек.

Теги: Буркина-Фасо, боевики
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