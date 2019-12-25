Из-за нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли 42 человека

В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

Атака произошла утром 24 декабря возле города Арбинда на севере страны. Нападению одновременно подверглись мирные жители и военный отряд. Силовым службам удалось отразить атаку и уничтожить 80 боевиков, говорится в заявлении армии.

Боевые действия на границе с Мали продлились несколько часов, сообщает Bloomberg.

В начале декабря правительство Буркина-Фасо пообещало увеличить расходы на оборону и безопасность для противодействия атакам исламистов. Согласно документу, который представил министр финансов Лассан Каборе, на эти цели будет направлено 13% из бюджета на 2020 год, который утвержден в размере 2,22 трлн западноафриканских франков ($3,8 млрд).