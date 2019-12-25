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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research.

Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов. Исследователи отметили, что iPhone XR бессменно лидировал в списке самых продаваемых в мире смартфонов в каждом квартале с конца 2018 года.

Второе и третье место заняли модели Samsung Galaxy A10 и A50 и с долями в 2,6% и 1,9% соответственно. Четвертое и пятое место разделили с долей в 1,6% разделили Oppo A9 и iPhone 11.

Кроме того, в рейтинг вошли модели Oppo A5s, Samsung — Galaxy, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30. Всего десять самых популярных смартфонов занимают около 17 процентов рынка, следует из анализа.

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года
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В марте текущего года Роскачесвто назвало лучшие смартфоны года. По версии ведомства, ими стали Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Кроме того, в пятерку вошли Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max. Такие выводы специалисты сделали на основе анализа более 300 смартфонов. В исследовании учитывали различные критерии качества, в том числе удобство использования, воспроизведение музыки и безопасность.

Теги: смартфон, iPhone, Samsung
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