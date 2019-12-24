Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

Парламентарии «нормандской четверки» могут встретиться в Германии в ближайшие месяцы, сообщил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после переговоров с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

После этой встречи стороны будут готовы собраться и предложить конкретные варианты, как сделать так, чтобы «мирное урегулирование на Украине стало реальностью» и минские договоренности, утвержденные резолюцией Совбеза ООН, вступили в силу, «и мы забыли об этом кризисе и о его тяжелых последствия», сказал Медведчук.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира». Путин идею поддержал и сообщил, что поручит заняться вопросом руководство Госдумы.