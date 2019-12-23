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Совфед попросит остановить продажи снюса до принятия нового закона

Совет Федерации планирует направить в правительство обращение с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до принятия закона о полном запрете такой продукции. Об этом РБК сообщил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это никотиносодержащие изделия, которые не включают табак, поэтому они на сегодняшний день законодательно не запрещены, не отрегулированы», — объяснил сенатор. Он отметил, что в связи с приближающимися каникулами такая продукция может получить большее распространение среди школьников и подростков. «У них (никотиносодержащих изделий. — РБК) предельно допустимые концентрации никотина многократно превышают предельно допустимые нормы, и скорость их распространения среди подростков и школьников во много раз выше, чем у взрослых», — добавил Рязанский.

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Политика

В России с 2015 года действует запрет на продажу снюса — сосательного табака. Кроме того, как сообщала в начале декабря «Парламентская газета», в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи в стране любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные. Документ предполагает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторы инициативы отмечают, что действующий закон имеет пробел, в соответствии с которым под него не попадает регулирование оборота никотиносодержащей продукции, которая не имеет в составе табака. Кроме того, несмотря на запрет продажи снюса, производители заменяют табак чистым никотином или никотиносодержащей смесью, поэтому могут легально его продавать.

Теги: Совет Федерации, табак, запрет, новости РБК
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