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ГИБДД начала проверку из-за съемок клипа на проезжей части Нового Арбата

Столичная Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи со съемок клипа на Новом Арбате, из-за которых было затруднено движение транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

«ГИБДД изучает это видео», — говорится в сообщении. 

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о блокировке дорожного движения в час пик на Новом Арбате из-за съемок видеоклипа певца Гриши Зирояна (выступает под псевдонимом Ziroy). 

По его данным, музыкант ехал в окружении в автомобилей Maybach. За нарушение правил безопасности он неоднократно привлекался к ответственности.

Теги: Москва, рэпер, клип, ГИБДД Москвы
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