ГИБДД начала проверку из-за съемок клипа на проезжей части Нового Арбата

Столичная Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи со съемок клипа на Новом Арбате, из-за которых было затруднено движение транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

«ГИБДД изучает это видео», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о блокировке дорожного движения в час пик на Новом Арбате из-за съемок видеоклипа певца Гриши Зирояна (выступает под псевдонимом Ziroy).

По его данным, музыкант ехал в окружении в автомобилей Maybach. За нарушение правил безопасности он неоднократно привлекался к ответственности.