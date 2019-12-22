Общество , 22 дек, 22:17
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ГИБДД начала проверку из-за съемок клипа на проезжей части Нового Арбата
Столичная Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи со съемок клипа на Новом Арбате, из-за которых было затруднено движение транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.
«ГИБДД изучает это видео», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о блокировке дорожного движения в час пик на Новом Арбате из-за съемок видеоклипа певца Гриши Зирояна (выступает под псевдонимом Ziroy).
По его данным, музыкант ехал в окружении в автомобилей Maybach. За нарушение правил безопасности он неоднократно привлекался к ответственности.