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В России отзовут 27 спортивных Lamborghini из-за проблем с двигателем

Официальный представитель Lamborghini в России «Фольксваген Груп Рус» отзовет 27 автомобилей марки Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster) из-за вероятности внезапного выключения двигателя. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Стоимость автомобилей этой модели может превышать 20 млн руб. Отзыву подлежат машины, проданные с 2017 по 2019 год, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

Причиной отзыва Lamborghini представитель автопроизводителя называет вероятность неожиданного выключения двигателя при отпускании педали газа на холостом ходу. В то же время после выключения двигателя его можно беспрепятственно запустить.

«Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Автомобилистам также предложат бесплатно обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

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Volkswagen Group выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley. В России действует автосборочное предприятие концерна, расположенное в Калуге.

Теги: Volkswagen, Lamborghini, отзыв автомобилей
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