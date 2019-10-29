В России отзовут 27 спортивных Lamborghini из-за проблем с двигателем

В России отзовут 27 спортивных Lamborghini из-за проблем с двигателем

Официальный представитель Lamborghini в России «Фольксваген Груп Рус» отзовет 27 автомобилей марки Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster) из-за вероятности внезапного выключения двигателя. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Стоимость автомобилей этой модели может превышать 20 млн руб. Отзыву подлежат машины, проданные с 2017 по 2019 год, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

Причиной отзыва Lamborghini представитель автопроизводителя называет вероятность неожиданного выключения двигателя при отпускании педали газа на холостом ходу. В то же время после выключения двигателя его можно беспрепятственно запустить.

«Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Автомобилистам также предложат бесплатно обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем.