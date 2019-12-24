Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских коллег

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин в отличие от глав многих европейских государств не общался с Адольфом Гитлером лично.

«Подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером», — сказал Путин в ходе встречи с руководством Федерального собрания, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что были и «честные, порядочные люди», которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире. Путин пообещал упомянуть об этом в своей статье ко Дню Победы.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин сообщил, что хочет написать статью ко Дню Победы, и рассказал, что попросил подобрать ему материалы из архива. «Я, когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясно: все просто разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера», — сказал он.