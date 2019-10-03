Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Путин отказался давать характеристику сталинскому режиму, отметив, что речь идет о «черной странице» в истории страны.

«Как будто в 4 утра 22-го июня советские войска перешли границу», — заявил российский лидер, добавив, что в тот день именно немецкие войска вторглись на территорию СССР. Президент отметил, что нельзя забывать трагический результат войны для советского народа. Путин напомнил, что на Восточном фронте были расположены «самые ударные» по качеству и количеству силы, и призвал противостоять фальсификации истории.

В апреле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупыми слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). «Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — заявил Столтенберг. Захарова заявила, что западные политики, выступающие с абсурдными и глупыми заявлениями, «просто дурно образованы».