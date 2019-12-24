Сбербанк предоставил «Уралхиму» кредит на $3,9 млрд

«АО «ОХК «Уралхим» и Сбербанк заключили долгосрочное кредитное соглашение, в рамках которого предприятие получит кредит в размере $3,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С помощью финансирования «Уралхим» планирует улучшить кредитный портфель, оптимизировать его по срокам погашения и реализовать свою инвестиционную программу. «Сделка структурирована как синдицированный кредит в российском праве (по форме документации Russian LMA)», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, соглашение выведет компании на новый уровень сотрудничества. В частности планируется заняться оптимизацией процессов и управлением рисками с помощью искусственного интеллекта, модифицировать системы кибербезопасности.

Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин сообщил, что стратегия развития компании до 2025 года требовала изменений структуры финансирования.