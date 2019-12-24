Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно

Государство должно предоставлять жилье многодетным семьям либо бесплатно, либо на условиях льготной ипотеки. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Матвиенко вспомнила, что, когда она находилась на посту губернатора Санкт-Петербурга, многодетные семьи получали бесплатно квартиры от города примерно через год, после того как вставали в очередь. «Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья», — отметила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

По ее словам, в России должны понять, что без многодетных семей страна не сможет эффективно развиваться, так как численность населения недостаточна для территории такого государства.

Также Матвиенко заметила, что государство уже делает шаги в этом направлении. Она напомнила о решении, согласно которому семьям при рождении третьих и последующих детей компенсируют части ипотеки в размере 450 тыс. руб. Однако она рассказала, что в регионах существуют проблемы с поддержкой многодетных семей.