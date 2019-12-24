Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Суп из бешеного петуха: уловки жителей Восточной Азии на переговорах Pro, 14:38 В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка Общество, 14:38 Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82% Политика, 14:34 Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 110 тыс. руб. Общество, 14:34 5 причин посетить архипелаг Лангкави Стиль, 14:30 В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове Общество, 14:24 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 14:19 Россияне чаще всего теряли багаж на внутренних рейсах или транзите в ЕС Общество, 14:16 Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб. Финансы, 14:16 Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно Экономика, 14:07 Кадыров заявил об ультиматуме тренерам при финансировании «Ахмата» Спорт, 14:04 В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным Общество, 14:01 «Умный» и активный: каким должен быть офис будущего Pro, 14:01  Власти Москвы отказались от 72-этажного небоскреба в программе реновации Общество, 13:58
Экономика ,  
0 
Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно

Государство должно предоставлять жилье многодетным семьям либо бесплатно, либо на условиях льготной ипотеки. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Матвиенко вспомнила, что, когда она находилась на посту губернатора Санкт-Петербурга, многодетные семьи получали бесплатно квартиры от города примерно через год, после того как вставали в очередь. «Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья», — отметила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

По ее словам, в России должны понять, что без многодетных семей страна не сможет эффективно развиваться, так как численность населения недостаточна для территории такого государства.

Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки
Экономика

Также Матвиенко заметила, что государство уже делает шаги в этом направлении. Она напомнила о решении, согласно которому семьям при рождении третьих и последующих детей компенсируют части ипотеки в размере 450 тыс. руб. Однако она рассказала, что в регионах существуют проблемы с поддержкой многодетных семей.

В сентябре правительство России утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Эта программа распространяется на заемщиков, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий ребенок. Родители усыновленных детей также попадают под льготу.

Теги: многодетные, ипотека, Валентина Матвиенко
Материалы по теме
Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Финансы
Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter