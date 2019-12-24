Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская».

По информации «Думской», это 30-й заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году. Половина из кораблей стран — членов Североатлантического альянса заходила в Одессу.

USS Ross не первый раз посещает Одессу. В 2016 году он заходил в город во время учений SeaBreeze-2016. В предыдущий раз он был в Черном море весной 2019 года. В этот раз USS Ross зашел в Черное море 15 декабря. 20 декабря он посетил румынский порт Констанца.

Эсминец относится к классу Arleigh Burke («Арли Берк») и был построен в 1996 году. Его полное водоизмещение — 8775 тонн. На его борту установлена противоракетная система Aegis («Иджис») и имеются пусковые установки, подходящие для крылатых ракет Tomahawk, зенитных ракет SM-2 или противолодочных ракет RUM-139. Экипаж корабля 337 человек.