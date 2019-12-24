В Подмосковье арестовали замначальника ГИБДД Балашихи по делу о взятке

В Подмосковье арестовали замначальника ГИБДД Балашихи по делу о взятке

В Московской области арестовали заместителя начальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по обвинению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК России.

По данным следствия, он получал взятки общей суммой не менее 250 тыс. руб. за покровительство деятельности фирмы по содержанию дорожной и уличной сети Балашихи.

Согласно сообщению, замначальнику ГИБДД Балашихи предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки) и заключили его под стражу.

Против гендиректора фирмы возбудили дело по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки). Его допросили в качестве подозреваемого.