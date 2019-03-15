В Москве задержали гаишников за взятку от мужчины с наркотиками

В Москве задержали гаишников за взятку от мужчины с наркотиками

Сотрудники спецбатальона ГИБДД задержали мужчину с амфетамином и требовали от него взятку за освобождение от уголовной ответственности, сообщили источники РБК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники спецбатальона ГИБДД требовали от мужчины, задержанного с наркотиками, взятку за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Материалы проверки по этому случаю ​сотрудники управления собственной безопасности МВД направили в управление Следственного комитета России. Об этом рассказал РБК источник в главном управлении (ГУ) МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Причиной для проверки стало заявление, которое подал родственник задержанного, сообщил источник в главке. По его словам, речь идет о сотрудниках 6-го отдельного специального батальона ДПС ГИБДД главного управления МВД по Москве.

«Материалы [проверки] были отправлены в Следственный комитет в четверг вечером [13 марта], а задержание мужчины с наркотиком произошло в этот же день в 5 утра», — рассказал собеседник РБК. К материалам проверки были также приложены записи камер наружного наблюдения.

Сотрудники ГИБДД задержали автомобиль BMW, за рулем которого была 40-летняя Наталья Алексейкина, приехавшая в Москву из Ингушетии, сообщил источник. Он добавил, что в машине также находился Руслан Садеков, у которого изъяли 1,6 г амфетамина.

Садеков является индивидуальным предпринимателем и занимается парикмахерским бизнесом, об этом говорится в базе данных СПАРК. Он также является бывшим и нынешним совладельцем пяти коммерческих компаний, работающих на территории Москвы.