В Роскачестве проверили китайские салюты на безопасность

Роскачество провело проверку бытовых салютов, произведенных в Китае, которая показала, что все товары оказались качественными и безопасными. Об этом сообщается на сайте службы.

Для исследования была отобрана продукция десяти наиболее распространенных на российском рынке торговых марок, которую произвели в Китае. При этом девять образцов было заказано через интернет, а один — куплен в розничной точке продаж в Москве. Единственное нарушение было выявлено у салюта марки Piroff Fireworks, который проработал 29,8 секунд вместо заявленных «около 35 секунд».

По мнению президента Московской пиротехнической ассоциации Владимира Жихарева, такие показатели свидетельствуют о том, что в России выбрали верный курс по ужесточению контроля за оборотом пиротехники. Жесткий контроль ввоза, сертификация и лицензирование продукции позволяют снизить вероятность появления на рынке некачественных пиротехнических товаров, отметил он.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору качественных фейерверков и их безопасному хранению. В первую очередь специалисты ведомства советуют смотреть на упаковку, которая должна быть сухой, без повреждений и подтеков. К тому же безопасный и качественный фейерверк обязательно должен иметь сертификационный знак, информацию о сроке годности и адрес или телефон производителя на коробке. Еще на ней должны быть хорошо читаемая инструкция, класс опасности и радиус опасной зоны.