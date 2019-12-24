Россия освободила задержанные у Курил японские суда

Южно-Курильский районный суд признал виновными капитанов пяти задержанных судов из Японии, осуществлявших незаконную ловлю биоресурсов возле Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Экипажами судов «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» был выплачен штраф на общую сумму в размере 6,43 млн руб., после чего они были отпущены из-под ареста.

Суда были задержаны российскими пограничниками 17 декабря, они занимались выловом осьминога. Агентство Kyodo сообщало, что задержанные рыбаки занимались ловлей осьминога согласно двустороннему соглашению, однако обнаруженный российскими пограничниками улов превысил зарегистрированное в документах значение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на пяти судах пограничники выявили несоответствие фактического объема улова сведениям в промысловых журналах, превышение по объему улова исчислялось несколькими тоннами.