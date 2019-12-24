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В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка

В Тулуне при пожаре в доме погибли 8-летний ребенок и его 86-летняя бабушка, сообщается на сайте ГУ МЧС Иркутской области.

О возгорании двухквартирного дома сообщили очевидцы рано утром. На место прибыли спасатели и, зайдя в дом, обнаружили тела двух человек. Из пожара сумела спастись мать ребенка, которая выбралась через окно еще до прибытия сотрудников МЧС.

Огонь был потушен в течение часа. В результате пожара повреждена веранда и кровля дома на площади 24 кв. м. Причины пожара выясняются.

22 декабря в подмосковном частном доме в Звенигороде при пожаре погибли мужчина и женщина. Пожар произошел в доме № 13 на улице Лесная. Его площадь составила 30 кв. м.

Теги: пожар, Иркутская область, смерть
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