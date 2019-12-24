Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 23 дек, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 23 дек, 13:58
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины Общество, 05:24 Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании Общество, 05:08 «Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив Технологии и медиа, 05:00 Выходца из России задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин Общество, 04:42 Моралес сообщил о планах на предстоящие выборы в Боливии Политика, 04:27 Первый поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала Общество, 03:48 В Палате представителей нашли новый повод для отставки Трампа Политика, 03:32 Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей Общество, 03:20 Кадыров объяснил вызов на бой Александра Емельяненко Спорт, 02:44 Кадыров сообщил о просьбе Путина «не лезть под пули» Политика, 02:36 Глава IIHF извинился за ошибку с российским гимном на матче в Швейцарии Спорт, 02:28 В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров Политика, 02:08 Киев ответил на сообщение о расстреле офицеров СБУ на границе с Венгрией Общество, 02:02 Добровольцы в Донбассе получили статус участника боевых действий Украины Политика, 01:55
Общество ,  
0 
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

В Раменском районе Подмосковья загорелся цех по переработке резины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел в деревне Чулково около 02:50. Огонь наблюдался по всей площади здания, из-за инцидента частично обрушилась кровля. К 03:10 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 2,5 тыс.кв.м., к 04:12 ликвидировать открытое горение.

О погибших и пострадавших не сообщается. Цех находится недалеко от аэропорта «Жуковский». Для замеров вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 «Мособлпожспас».

22 декабря в Уфе на предприятии «Опытный завод Нефтехим» произошел пожар. Изначально его площадь составляла 1,5 тыс. кв. м, однако затем она достигла 2 тыс. кв. м. Возгорание смогли потушить по прошествию 14 часов. В результате инцидента никто не пострадал. Замеры воздуха не показали превышающего норму уровня загрязнения.

Теги: пожар, Подмосковье
Материалы по теме
В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре
Общество
На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация
Общество
На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter