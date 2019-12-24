В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

В Раменском районе Подмосковья загорелся цех по переработке резины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел в деревне Чулково около 02:50. Огонь наблюдался по всей площади здания, из-за инцидента частично обрушилась кровля. К 03:10 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 2,5 тыс.кв.м., к 04:12 ликвидировать открытое горение.

О погибших и пострадавших не сообщается. Цех находится недалеко от аэропорта «Жуковский». Для замеров вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 «Мособлпожспас».

22 декабря в Уфе на предприятии «Опытный завод Нефтехим» произошел пожар. Изначально его площадь составляла 1,5 тыс. кв. м, однако затем она достигла 2 тыс. кв. м. Возгорание смогли потушить по прошествию 14 часов. В результате инцидента никто не пострадал. Замеры воздуха не показали превышающего норму уровня загрязнения.