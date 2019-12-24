Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 23 дек, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 23 дек, 13:58
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины Общество, 05:24 Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании Общество, 05:08 «Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив Технологии и медиа, 05:00 Выходца из России задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин Общество, 04:42 Моралес сообщил о планах на предстоящие выборы в Боливии Политика, 04:27 Первый поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала Общество, 03:48 В Палате представителей нашли новый повод для отставки Трампа Политика, 03:32 Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей Общество, 03:20 Кадыров объяснил вызов на бой Александра Емельяненко Спорт, 02:44 Кадыров сообщил о просьбе Путина «не лезть под пули» Политика, 02:36 Глава IIHF извинился за ошибку с российским гимном на матче в Швейцарии Спорт, 02:28 В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров Политика, 02:08 Киев ответил на сообщение о расстреле офицеров СБУ на границе с Венгрией Общество, 02:02 Добровольцы в Донбассе получили статус участника боевых действий Украины Политика, 01:55
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.

Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов. Ежегодно в мире фиксируется не менее миллиона подобных случаев, больше всего которых приходится на Китай, Индию, Аргентину и Румынию.

Передается такая болезнь через контакт с животными, например с собаками, или при употреблении зараженных растений и воды. Отмечается. что наибольшему риску заболеть подвергаются дети, так как они чаще всего взаимодействуют с собаками и реже моют руки.

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Общество

Диагностика эхинококкоза на ранней стадии затруднена, от момента заражения до проявления первых признаков болезни может пройти значительное время. Чтобы предотвратить заражение, рекомендуется тщательно соблюдать правила гигиены, употреблять в пищу только очищенные продукты, ответственно следить за здоровьем питомцев. Кроме того, эксперты советуют запретить собакам облизывать лицо, а также допускать питомца к посуде и месту сна человека.

Теги: Роспотребнадзор, собаки, болезни
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору фейерверков
Общество
Роспотребнадзор нашел контрафакт под видом минеральной воды Evian
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter