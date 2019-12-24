Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.

Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов. Ежегодно в мире фиксируется не менее миллиона подобных случаев, больше всего которых приходится на Китай, Индию, Аргентину и Румынию.

Передается такая болезнь через контакт с животными, например с собаками, или при употреблении зараженных растений и воды. Отмечается. что наибольшему риску заболеть подвергаются дети, так как они чаще всего взаимодействуют с собаками и реже моют руки.

Диагностика эхинококкоза на ранней стадии затруднена, от момента заражения до проявления первых признаков болезни может пройти значительное время. Чтобы предотвратить заражение, рекомендуется тщательно соблюдать правила гигиены, употреблять в пищу только очищенные продукты, ответственно следить за здоровьем питомцев. Кроме того, эксперты советуют запретить собакам облизывать лицо, а также допускать питомца к посуде и месту сна человека.