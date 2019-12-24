Кадыров сообщил о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о просьбах российского президента «беречь себя» после каждой опасной операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Кадырова, президент России давал «напутствие» главе республики «быть аккуратным» и «заниматься хозяйственными, социальными вопросами».

«Я пехотинец Путина, готов выполнить приказ любой сложности», — сказал Кадыров. При этом он отметил, что просьба президента «не лезть под пули» не являлась приказом.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Рамзан Кадыров достоин звания Героя России и отметил, что глава республики ежедневно подвергается опасности, несмотря на его личный запрет, участвует в боевых операциях. Так он отреагировал на дискуссию вокруг предложения режиссера Александра Сокурова переосмыслить статус звания, которым наградили чеченцев, воевавших против России.