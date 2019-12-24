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Кадыров сообщил о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о просьбах российского президента «беречь себя» после каждой опасной операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Кадырова, президент России давал «напутствие» главе республики «быть аккуратным» и «заниматься хозяйственными, социальными вопросами».

«Я пехотинец Путина, готов выполнить приказ любой сложности», — сказал Кадыров. При этом он отметил, что просьба президента «не лезть под пули» не являлась приказом.

Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда
Общество

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Рамзан Кадыров достоин звания Героя России и отметил, что глава республики ежедневно подвергается опасности, несмотря на его личный запрет, участвует в боевых операциях. Так он отреагировал на дискуссию вокруг предложения режиссера Александра Сокурова переосмыслить статус звания, которым наградили чеченцев, воевавших против России.

В 2014 году Кадыров руководил операцией по ликвидации террористов, захвативших Дом печати в Грозном. В результате нападения были убиты 14 полицейских и десять боевиков уничтожены.
 

Теги: Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чечня
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