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В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре

В Посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре на территории дипломатической миссии.

«Сегодня в Посольстве России в Минске проходит прием в честь юбилея подписания договора о Союзном государстве, и недавно было праздничное представление с фейерверками», — сообщили РБК в Посольстве России в Белоруссии.

Ранее Telegram-канал Nexta lite опубликовал фотографии здания посольства, на котором было видно, что за решеткой на территории миссии видны яркие огни и поднимается дым. В публикации утверждалось, что «открытый источник пламени находится на парковке», а причиной «пожара» якобы являлось «замыкание проводки». Уже позже в Telegram-канале появилось сообщение, что «вероятнее всего, это пиротехника».

В мае из резиденции посла Великобритании в Москве были эвакуированы 20 человек из-за пожара. Отмечалось, что в здании загорелась стиральная машина из-за короткого замыкания.

Теги: посольство, пожар, пиротехника, Белоруссия, новости РБК
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