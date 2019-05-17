СМИ сообщили об эвакуации резиденции посла Британии в Москве из-за пожара

СМИ сообщили об эвакуации резиденции посла Британии в Москве из-за пожара

Причиной, по данным СМИ, стало короткое замыкание — из-за этого загорелась стиральная машинка. Эвакуированы 20 человек

Резиденция посла Великобритании в Москве (Фото: Александр Гришин / ТАСС)

В Москве из резиденции посла Великобритании на Софийской набережной эвакуировали 20 человек из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, причиной стало короткое замыкание.

«Из-за этого из учреждения были эвакуированы 20 человек», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что никто из находившихся в резиденции не пострадал. По словам источника, загорелся участок площадью 0,5 кв. м, его уже потушили.

Агентство «Говорит Москва» также сообщило об эвакуации из здания на Софийской площади, назвав это зданием посольства Великобритании. Однако последнее расположено на Смоленской набережной.

Собеседник агентства в экстренных службах сказал, что после короткого замыкания в здании загорелась стиральная машина.